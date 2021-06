O festival Galp/Nova Era Beach Party, que estava previsto para 25 e 26 de junho, foi reagendado para os dias 10 e 11 de setembro na Praia do Aterro, em Matosinhos.

"Nestes últimos meses, acompanhámos atentamente a cada dia, a evolução nacional e internacional da pandemia da covid-19, que colocou o Mundo num contexto que nunca tínhamos vivido antes. Tendo em conta a indefinição em que ainda nos encontramos, a organização da Nova Era Beach Party decidiu reagendar [o evento] para uma altura em que todos os indicadores atuais nos dão confiança de a poder realizar dentro daquilo que achamos essencial para todo o público, artistas e colaboradores: segurança e bem-estar”, pode ler-se em comunicado da Rádio Nova Era.

O festival organizado pela Música no Coração mantém o cartaz já anunciado para 2020, com Martin Garrix, Armin van Buuren, Oliver Heldens, W&W, Vintage Culture, Mariana Bo, Chapeleiro, Bassjackers, D-Block & S-te-fan, a que se juntarão outros nomes. A organização faz saber que os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, não sendo necessária troca ou emissão de novo bilhete.