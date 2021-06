Kim Kardashian admitiu ter-se sentido "um falhanço", no que ao seu casamento com Kanye West diz respeito.

No episódio desta semana de "Keeping Up With the Kardashians", filmado antes de ser confirmado o divórcio entre Kim e Kanye, Kim Kardashian afirmou que o rapper "merece alguém que apoie cada passo que ele dá".

"Ele precisa de uma esposa que o apoie em tudo e o siga para todo lado. Eu não consigo sê-lo", desabafou.

"Sinto-me um falhanço. Já são três casamentos", disse, em referência aos seus enlaces anteriores, com Damon Thomas e Kris Humphries. "Quero ser feliz".