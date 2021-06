A carta aberta assinada por mais de 240 figuras públicas na semana passada, apelando ao fim da transmissão de touradas na RTP, está a causar polémica.

Esta semana, a Junta de Freguesia da Azambuja partilhou um post nas redes sociais, alertando que, nas festas realizadas na localidade, "terá em consideração na escolha dos artistas o facto de os mesmos se terem ou não manifestado contra as nossas tradições."

A tomada de posição valeu à junta acusações de censura. Ao jornal "Público", a Presidente da Junta, Inês Louro, defende o sentido da comunicação, entretanto apagada: "Se eu subscrevo uma moção para que se acabe com este tipo de espetáculos, qual o sentido de, como artista, ir atuar a essas festas?", argumenta, lembrando que a Junta da Freguesia da Azambuja organiza apenas uma grande festa por ano, em honra da santa padroeira da freguesia, contemplando uma largada e corrida de touros. "Qual o artista signatário da carta aberta que quererá participar nesta festa?", contrapõe Inês Louro, lembrando que os signatários da carta poderiam ser recebidos com hostilidade numa freguesia com fortes tradições tauromáquicas.

Na carta, que pode ser lida aqui, escreve-se que a RTP deve "promover o acesso do público às manifestações culturais portuguesas, desde que as mesmas não atentem contra os direitos humanos, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar dos animais."

Entre os signatários encontram-se músicos como Adolfo Luxúria Canibal, Agir, Alex D'Alva Teixeira, Ana Bacalhau, Bárbara Bandeira, Benjamim, Blaya, Carolina Deslandes, Conan Osiris, Diogo Piçarra, Fernando Ribeiro (Moonspell), Filipe Melo, Filipe Sambado, Fred Ferreira, Kalaf, Mayra Andrade, Noiserv, Paulo de Carvalho, Paulo Furtado (Legendary Tigerman), Pedro Abrunhosa, Rui Reininho (GNR), Selma Uamusse, Sara Tavares ou Tó Trips (Dead Combo). Também os atores Albano Jerónimo, Ana Guiomar, Beatriz Batarda ou Diogo Infante e os comunicadores Álvaro Costa, Fernando Alvim e Nuno Markl assinaram esta carta.