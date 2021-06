Alanis Morissette mudou de penteado e cor de cabelo e surgiu irreconhecível numa entrevista televisiva via Zoom, esta quinta-feira. Com o cabelo pintado de loiro, a artista de 47 anos falou sobre o 25º aniversário do seu primeiro álbum, "Jagged Little Pill", e explicou, também, que foi o confinamento que a fez mudar de penteado.

Questionada pela apresentadora do "Today Show" sobre quando tinha decidido mudar de visual, Morissette, que foi mãe pela terceira vez em 2019, respondeu: "Oh, não faço ideia. Foi depois do parto, portanto já lá vão alguns meses. Penso que toda a gente brincou com o cabelo durante este período pandémico porque estivemos todos isolados".

A digressão de celebração dos 25 anos de "Jagged Little Pill" deveria ter acontecido em 2020, mas acabou por ser adiada devido à pandemia de covid-19. O primeiro espetáculo está agora marcado para 12 de agosto, em Austin, no Texas, e deverá chegar à Europa em outubro, onde terá paragens em Madrid, Barcelona, Londres ou Paris.