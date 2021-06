Os Sublime divulgaram um novo vídeo para 'Garden Grove', tema presente no seu último álbum, que celebra este ano o seu 25º aniversário.

O vídeo serve de homenagem à cidade-natal do grupo, Long Beach (na Califórnia), mostrando vários residentes locais e alguns dos espaços mais icónicos da região.

Para além de 'Garden Grove', os Sublime irão celebrar o 25º aniversário do seu derradeiro trabalho (editado dois meses após a morte do vocalista Bradley Nowell) com um vídeo animado para 'Pawn Shop', e com uma banda-desenhada intitulada "Sublime: $5 at the Door", para além de um projeto especial com Travis Barker (Blink-182).