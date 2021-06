Rihanna é a nova figura de capa da edição italiana da revista "Vogue", fotografando-se com um vestido transparente.

A capa foi elaborada pela própria artista, parte de uma edição do it yourself da "Vogue". "Nos estúdios, Rihanna foi ao mesmo tempo artista e musa", escreveu a publicação nas redes sociais.

Com esta capa, Rihanna iguala um recorde que previamente pertencia apenas a Madonna: ser figura de capa nas quatro principais edições da "Vogue" (EUA, Reino Unido, Paris e Itália).