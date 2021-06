Robert Smith esteve à conversa com Zane Lowe, da Apple Music 1, onde explicou o porquê de estar a preparar um álbum a solo.

O líder dos Cure garantiu, no passado, que a sua banda tem trabalhado em dois discos novos, mas a sua estreia a solo está igualmente planeada.

"A razão pela qual decidi fazer algo sozinho é a mesma que me levou a colaborar com outros artistas. Sempre quis fazer um álbum com uma hora de ruído", afirmou.

"Com os Cure, esperaríamos 10 anos para lançar um álbum e depois era só barulho? O resto da banda recusou. Pelo que me tenho divertido sozinho".

Robert Smith revelou, ainda, que haverá novidades em breve acerca dos prometidos álbuns dos Cure. "Daqui a seis semanas poderei dizer quando é que será tudo editado", disse.

"Estamos muito perto de os completar. Só falta decidir quem os irá misturar. É o que me falta".