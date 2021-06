Morreu aos 65 anos Mário Ayres, guitarrista e figura reconhecida do underground do rock and roll nacional.

De acordo com o site Arte Sonora, o músico lutava contra um cancro do pulmão e estava internado.

Mario Ayes foi membro dos Bruto and the Cannibals, quarteto liderado por Jorge Bruto, dos Capitão Fantasma. Nos anos 80 fez parte dos Barbarela, com Carlos Gonçalves (voz), Manuel Frederico (baixo), Renato Júnior (teclas, também dos UHF e colaborador de António Manuel Ribeiro) e Manuel Hippo (bateria, também membro dos UHF). PigBall, Casino Twist e The Lonely Hearts foram grupos de que fez parte desde então.

Em 2019, deu vários concertos com Jorge Bruto, na formação que o líder dos Capitão Fantasma manteve nos últimos anos.