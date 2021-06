A Seleção Nacional de Futebol já tem hino oficial para o Euro 2020: 'Vamos Com Tudo', tema da autoria de David Carreira.

A canção será revelada no próximo dia 4 de junho, via Spotify, e tem como objetivo "unir todos os falantes da língua portuguesa numa única música de apoio à seleção nacional".

A acompanhar David Carreira estarão as cantoras brasileiras Giulia Be e Ludmilla, bem como o músico angolano Preto Show, que aceitaram este desafio por verem em Portugal "o País irmão".

O videoclip para 'Vamos Com Tudo' estará disponível na conta oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no YouTube, também a partir de 4 de junho. Foi gravado em Portugal e no Brasil.

Para Nuno Moura, diretor de marketing da FPF, este tema "reforça a globalidade que Portugal tem, e cria uma onda de apoio positiva que certamente inspirará os nossos jogadores a superarem-se".

Já David Carreira descreveu a oportunidade de "escrever, compor e produzir o hino oficial da Seleção" como "um sonho". "Sou orgulhosamente português, e por isso mesmo quis alargar esta música de apoio a outros países de língua portuguesa", disse.