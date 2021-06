Quatro concertos acústicos de artistas portugueses marcam o regresso do festival EA Live Évora, em julho, organizado pela Fundação Eugénio de Almeida (FEA), após um ano de interregno provocado pela pandemia de covid-19, revelou hoje a organização.

Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco e Tiago Nacarato sobem ao palco nos dias 16, 17, 23 e 24 de julho, respetivamente, na Quinta de Valbom, num “ambiente intimista”, e com vista para as “idílicas vinhas da Adega da Cartuxa”, explicou a FEA em comunicado enviado à agência Lusa.

“Promovendo Évora como destino cultural de excelência, o EA Live irá transmitir a sua energia única à comunidade e a todo os que a visitarem”, adianta a organização do festival, que ainda “dará a oportunidade a quatro artistas emergentes de atuarem na abertura de cada um dos concertos”.

O festival teve origem numa campanha da Fundação Eugénio de Almeida, em 2016, na qual cinco artistas de diferentes áreas foram “convidados a provar e a traduzir o vinho EA da Cartuxa em arte”, segundo o sítio oficial do festival na internet.

Desde então, acrescente a FEA no comunicado, tem vindo “a traçar um caminho que transformou profundamente uma marca de vinhos numa marca com ligações à arte de fazer música”.

“Idealizado para os amantes de música e vinho, nos últimos anos o conceito já assumiu o formato de ‘slow fest, fast festival, music sessions’, harmonizando sempre os bons momentos com [vinho] EA”, classificou a organização.

A lotação do EA Live irá respeitar as normas indicadas pela Direção-Geral da Saúde, assegura a FEA, e os 30 euros de custo do bilhete, à venda nos locais habituais, incluem uma degustação de vinhos EA.

Os concertos têm início às 20h30 e o festival irá disponibilizar estacionamento gratuito no centro da cidade de Évora e ligação ao recinto dos concertos através de um serviço de ‘transfers’.

Desde o seu ano de estreia, em 2017, o EA Live decorre maioritariamente na capital do Alto Alentejo, mas já contou com passagens por Lisboa, em edições anteriores, nomeadamente no Coliseu dos Recreios e no Campo Pequeno.