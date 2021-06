Tame Impala, Nick Cave and the Bad Seeds, Pavement, Beck e Gorillaz são alguns dos nomes confirmados no NOS Primavera Sound do próximo ano, no Porto.

Depois de dois anos de "pousio", devido à pandemia de covid-19, o Porto volta a receber em 2022 o grande festival de música que nasceu em Barcelona e depois assentou arraiais na Invicta.

No primeiro dia, 9 de junho, uma quinta-feira, atuam Nick Cave and the Bad Seeds, que já foram felizes neste mesmo festival, em 2018, e os seus compatriotas Tame Impala. Nesse dia, há concertos de Kim Gordon, Sky Ferreira, Black Midi, Pedro Mafama e Throes + the Shine, entre outros.

A 10 de junho, sexta-feira, o Parque da Cidade recebe dois heróis do rock alternativo: os regressados Pavement e também o veterano e camaleónico Beck. Os britânicos King Krule e Slowdive, Jehnny Beth (das Savages) e os obrigatórios Shellac estão também no cartaz deste dia feriado.

A 11 de junho, sábado, o grande cabeça de cartaz são os Gorillaz de Damon Albarn, que já esteve no NOS Primavera Sound em 2013, com os Blur. Os históricos Dinosaur Jr., o brasileiro Pabllo Vittar, o rapper Earl Sweatshirt, a revelação britânica Dry Cleaning e o gaiense David Bruno completam o alinhamento.

O NOS Primavera Sound acontece no Parque da Cidade, no Porto, de 9 a 11 de junho.

Pode ver aqui o cartaz já anunciado. A organização promete revelar mais nomes. Os bilhetes estarão à venda no dia 4 de junho às 12h00.