O festival NOS Primavera Sound irá anunciar esta quarta-feira, pelas 12h (em Portugal continental), o cartaz para a edição de 2022.

Recorde-se que o evento voltou a ser adiado este ano, já depois de ter sido cancelado em 2020, devido à pandemia da Covid-19.

O cartaz para o festival Primavera Sound em Barcelona, que em 2022 se realizará ao longo de dois fins de semana, conta com nomes como Strokes, Nick Cave and the Bad Seeds, Tame Impala, Gorillaz, Beck ou The National - alguns dos quais poderão vir também a Portugal.

O NOS Primavera Sound irá realizar-se de 9 a 12 de junho de 2022, no Parque da Cidade do Porto.