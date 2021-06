Miguel Araújo, que este ano lançou o disco "Peixe Azul", acaba de partilhar uma versão de um clássico dos Guns N' Roses, 'Sweet Child O' Mine'.

Sozinho com uma guitarra acústica, o músico do Porto impressionou os seguidores, que elogiam a versão nos comentários do YouTube. Veja aqui.

Miguel Araújo foi convidado do Posto Emissor no início deste ano. Nesse episódio do podcast da BLITZ, referiu a sua paixão de adolescente pelos Guns N' Roses. Pode ouvir aqui: