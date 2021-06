Impedidos de celebrar o seu 25º aniversário devido à pandemia, os Foo Fighters anunciaram agora uma digressão de celebração do seu 26º aniversário.

O grupo, que editou este ano um novo álbum, "Medicine at Midnight", anunciou para já seis datas, todas elas nos Estados Unidos. O primeiro espetáculo terá lugar em Cincinnati, a 28 de julho.

Recorde-se que os Foo Fighters têm reencontro marcado com o público português em 2022, estando confirmados para a edição desse ano do Rock In Rio - Lisboa.