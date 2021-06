O festival de Coachella só regressará em 2022, anunciou esta semana a organização.

Após adiamentos sucessivos devido à pandemia da Covid-19, o Coachella tem novas datas: de 15 a 17 de abril e de 22 a 24 de abril de 2022.

Os fãs já podem guardar o seu lugar na fila para comprar bilhete, através do website do festival.

Do cartaz do evento faziam parte nomes como Frank Ocean, Travis Scott e Rage Against the Machine, que seriam cabeças de cartaz, e ainda Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Thom Yorke, Run the Jewels ou FKA Twigs, entre muitos outros.