Billie Eilish acaba de revelar o novo single, 'Lost Cause', uma canção sobre ultrapassar um desgosto amoroso, e respetivo vídeo, no qual a artista faz uma festa de pijama com as amigas, entre confetti, bisnagas de água, batatas fritas e algum twerk.

'Lost Cause' é a quarta canção conhecida de "Happier Than Ever", o segundo álbum de Eilish, que tem edição marcada para 30 de julho. Além do novo single, a artista já mostrou 'My Future', 'Therefore I Am' e 'Your Power'.