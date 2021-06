Ao longo dos últimos anos, Nick Cave tem usado o site Red Hand Files para responder a perguntas e dúvidas dos seus fãs.

Uma dessas "cartas", na qual o músico australiano reflete sobre a natureza da mágoa, foi transformada numa canção e editada num single de Nick Cave e Warren Ellis, de título "Grief".

Na sua mensagem, a fã, de nome Cynthia, explicava ter perdido, nos últimos anos, o seu pai, a sua irmã e o seu primeiro amor, sentindo que comunicava com eles nos seus sonhos. A admiradora quis então saber se Nick Cave e a sua mulher sentiam a presença do seu filho, Arthur, falecido em 2015 aos 15 anos.

Ao responder-lhe, Nick Cave diz ter sentido que, pela primeira vez, conseguira abordar os seus "sentimentos contraditórios. Cartas como a que escrevi à Cynthia ajudaram-me, a mim e a tantos outros, a voltar ao mundo."

Ouça aqui 'Letter to Cynthia', que no single é acompanhada por outro tema, 'Song For Cynthia'.