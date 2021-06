Salvador Sobral deu uma entrevista ao podcast "Reset", de Mariana Cabral (Bumba Na Fofinha), onde admitiu ter estado apaixonado por Carolina Deslandes.

"Sofria muito de amor desde criança. Era viciado no sofrimento do amor, mais do que no amor em si", começou por dizer. "A minha vida é feita de desgostos amorosos".

O cantor foi colega de Carolina Deslandes no liceu, e referiu-se a esta como "uma miúda diferente".

"Ela parecia-me também uma BEN. É o meu termo para Betos Em Negação. Achava aquilo curioso. Ela adorava música. Eu disse: 'ah, é uma miúda diferente'. Então, claro, apaixonei-me logo de sofrimento", contou.

"E há um dia em que ela diz: 'Salvador, temos de nos ver, porque tenho uma coisa para te contar'. Fui ter com ela e ela disse: 'Estou tão feliz, voltei para o meu ex-namorado'. Ainda por cima era domingo e estava a chover, parecia que foi de propósito. Lembro-me de chorar no quarto da minha mãe e de estar a chover", continuou.

