Os Chvrches anunciaram o lançamento de um novo single, 'How Not To Drown', que contará com a colaboração de Robert Smith.

Nas redes sociais, a banda escocesa começou por partilhar uma mensagem críptica, que rapidamente os fãs perceberam referir-se ao título da canção e à sua data de lançamento: 2 de junho.

Mais tarde, os Chvrches partilharam uma fotografia da vocalista Lauren Mayberry a olhar para uma imagem do líder dos Cure, que este partilhou, e à qual respondeu com uma fotografia distorcida de Lauren: "vou parar por agora porque não sei quanto posso revelar".