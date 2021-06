Roger Waters partilhou publicamente as notas que escreveu para a reedição de "Animals", disco de 1977.

O antigo baixista dos Pink Floyd alega que David Gilmour não quis tais notas nessa reedição, acusando-o de "reclamar mais crédito do que o devido".

Numa mensagem publicada no seu website, Waters afirma que o guitarrista "não contesta a veracidade" dessas mesmas notas, que dão Waters como o criador principal do projeto, compositor e autor da capa. No entanto, David Gilmour quererá "que essa história se mantenha em segredo".

Esta disputa, continua Waters, "faz parte de uma campanha que visa obter mais créditos para o Dave, no que concerne ao trabalho que ele realizou nos Pink Floyd".

"Ele é um guitarrista e vocalista bastante bom. Mas nos últimos 35 anos disse muitas mentiras acerca de quem fez o quê nos Pink Floyd quando eu ainda mandava", escreveu.

Nas redes sociais, Roger Waters acusou ainda David Gilmour de o ter "banido" da página oficial dos Pink Floyd no Facebook. Veja aqui: