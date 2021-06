Morreu o rapper Lil Loaded, aos 20 anos.

A sua morte foi confirmada à revista "XXL" esta segunda-feira, pelo seu advogado, Ashkan Mehryari. As causas da mesma ainda estão por esclarecer.

Antes de ser anunciada a sua morte, Lil Loaded partilhou no Instagram uma story que rapidamente se tornou viral, dando a entender que o rapper se terá suicidado.

"Deus, perdoa-me pelas minhas falhas e por todas as ocasiões em que não Te deixei orgulhoso", podia ler-se.

"Peço-Te que me deixes entrar no Teu reino. Sei que amas todas as Tuas crianças, e estou pronto, de alma e coração, para me juntar a Ti".

Lil Loaded tornou-se conhecido através de singles como '6locc 6a6y' e 'Gang Unit', que geraram mais de 28 milhões e 39 milhões de visualizações, respeticamente.

Em março, o rapper foi condenado pelo homicídio involuntário de um seu amigo, Khalil Walker, de apenas 18 anos. O incidente ocorreu em outubro, quando Lil Loaded baleou acidentalmente Khalil à porta de uma casa em Dallas.