"Todos sofremos uma grande queda com a situação pandémica. Tem sido um desafio manter a banda junta e os fãs motivados. As nossas pernas foram esmagadas, mas estamos de pé e queremos caminhar ao lado dos nossos fãs, novamente. Nestes concertos, não celebraremos apenas o incrível 25º aniversário de um dos nossos álbuns de referência ("Irreligious"), mas, finalmente, também teremos a oportunidade de revelar o encanto absoluto e bastante poderoso das canções do disco "Hermitage" no palco. É Moonspell como nunca antes visto, é estarmos juntos novamente, a nossa hora chegou."