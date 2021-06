A edição de estreia em Portugal do festival Rolling Loud, dedicado ao hip-hop, voltou a ser adiada, estando agora agendada para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2022. Recorde-se que o evento deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19.

“Apesar de vermos que o mundo se está a abrir novamente e de sermos encorajados por muitos indicadores positivos no que diz respeito às viagens na Europa, sentimos que reagendar o festival é melhor para a segurança de todos os nossos fãs que viajariam para Portugal para o festival”, lê-se no comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo a organização, os detentores de bilhetes podem pedir o reembolso do dinheiro ou manter os ingressos para o próximo ano. Mais informações sobre como proceder quanto à devolução serão enviadas por email pela organização.

Recorde-se que o festival, que terá como palco a Praia da Rocha, em Portimão, no Algarve, tinha no cartaz deste ano nomes como Cardi B, Travis Scott, A$AP Rocky, Future ou Wiz Khalifa. A organização assegura que já começou a trabalhar no cartaz de 2022 mas ainda não revela qualquer nome.