O South Music, feira profissional de música que se realiza em Faro, no Algarve, nos dias 15 e 16 de junho, anunciou esta terça-feira a programação completa de conferências, que junta nomes como Miguel Araújo, Dino D'Santiago ou Nuno Gonçalves, dos Gift. O evento tem como objetivo dar a conhecer novos artistas algarvios.

Além de conferências, a primeira edição do South Music contará com eventos de 'networking' e 'showcases' dos 33 projetos musicais algarvios selecionados para um programa que inclui ações de formação em "áreas fulcrais para o desenvolvimento artístico".

A abertura do evento decorrerá às 14h30 de 15 de junho, com Dino D'Santiago, Viviane, Nuno Guerreiro e Zé Eduardo, embaixadores do South Music, a participarem num debate, moderado por Júlio Ferreira e Ricardo Coelho (Choque Frontal), sobre "a dificuldade em ser músico e viver da música fora dos grandes centros urbanos".

A 16 de junho, às 16h, Miguel Araújo, Nuno Gonçalves (The Gift), Tó Viegas e o manager Paulo Ventura, juntam-se para discutir "o progressivo afastamento dos artistas das editoras e dos modelos tradicionais de gestão de carreiras".

Além destas duas conferências, ao longo dos dois dias serão também discutidos o papel da imprensa musical, numa conversa moderada pela radialista Inês Meneses); o futuro da edição de discos num panorama cada vez mais digital, num painel que junta representantes de editoras multinacionais e independentes; a "substituição das formas tradicionais de receitas por novas plataformas e conteúdos" numa debate moderado por Tozé Brito; e a programação cultural em português, numa conversa que junta pessoas ligadas a festivais e promotoras.