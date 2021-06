Liam e Noel Gallagher estão a ser alvo de chacota no Twitter do clube de futebol Chelsea F. C., depois de terem visto o seu clube, o Manchester City, perder a final da Liga dos Campeões, que se realizou no Estádio do Dragão, no Porto, no passado sábado, para o rival.

Os irmãos Gallagher, que estiveram no Porto a assistir ao jogo, veem agora letras de canções dos seus Oasis em publicações dos festejos do Chelsea. Acompanhando uma fotografia do treinador Thomas Tuchel com a taça na mão, está um excerto de 'Wonderwall', o maior êxito da banda: "I don't believe that anybody feels the way I do about you now".

Na legenda de uma outra imagem, na qual se vê o capitão do Chelsea, César Azpilicueta, a beijar o troféu, lê-se "you and I are gonna live forever", da canção 'Live Forever', e numa outra fotografia da equipa a comemorar a vitória no balneário o clube cita ainda o tema 'Acquiesce': "because we need each other, we believe in one another".