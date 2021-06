Ainda com a experiência da Eurovisão bem fresca na memória, os Black Mamba atuaram, na passada sexta-feira, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

'Love Is On My Side', a canção com a qual representaram Portugal em Roterdão, foi naturalmente um dos pontos altos da noite.

Nas redes sociais, os Black Mamba partilharam um vídeo no qual é possível ver - e ouvir - o público a cantar em uníssono o refrão do tema. Veja aqui.

Na Eurovisão, os Black Mamba ficaram em 12º lugar e conquistaram a admiração de Skin, dos Skunk Anansie, que elogiou a sua canção, e do rapper Flo Rida, que quer trabalhar com a banda portuguesa.