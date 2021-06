Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, defende que "Gish", o álbum de estreia da sua banda, que completa 30 anos em 2021, teve uma grande influência no percurso musical dos Pearl Jam e dos Nirvana.

"Ao longo dos anos, falei com muitas pessoas que apontam o 'Gish' como um disco que os fez mudar de ideias quanto à forma como abordar a guitarra e à forma como gravar um disco", diz o músico, em entrevista à Rolling Stone.

"Lembro-me de ter uma conversa com o Eddie Vedder [dos Pearl Jam], quando andávamos em digressão com os Red Hot Chili Peppers [no final de 1991]. Ele disse-me que o 'Gish' teve uma grande influência no primeiro álbum deles ['Ten']", recorda Corgan.

Sobre "Nevermind", o segundo álbum dos Nirvana, editado em setembro de 1991, o músico diz que sofreu influências de "Gish", editado quatro meses antes, na forma como foi gravado, visto que ambos foram produzidos por Butch Vig.

"O nosso álbum começou a vender muito e a editora começou a pensar: 'talvez haja aqui qualquer coisa", acrescenta, "por volta dessa altura, quando estavam a tentar perceber o que fazer, apareceram o 'Nevermind' e o 'Ten'. O jogo mudou de um dia para a noite".