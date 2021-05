O rapper norte-americano Flo Rida, que participou no Festival da Eurovisão deste ano, enquanto convidado de Senhit, a concorrente de San Marino, ficou encantado com os Black Mamba e quer mesmo colaborar com a banda portuguesa.

Quem o revelou foi Pedro Tatanka, vocalista dos Black Mamba. "[Flo Rida] ficou rendido ao nosso talento e quer trabalhar connosco. Já me enviou uma mensagem para o Instagram para o caso de eu ter perdido o número dele. Abriram-se portas no estrangeiro. É importante para nós atingirmos este nível de popularidade e de reconhecimento", explicou o músico português à revista "TV 7 Dias".

De verdadeiro nome Tramar Lacel Dillard, Flo Rida nasceu no estado que lhe dá nome artístico em 1979 e em 2007 bateu recordes de vendas digitais com o seu primeiro single, 'Low', que esteve dez semanas no primeiro lugar do top norte-americano. Flo Rida já trabalhou com estrelas como Jennifer Lopez, Nelly Furtado ou David Guetta.