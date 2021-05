A edição deste ano do Super Bock Super Rock foi adiada para 2022.

Em comunicado, a organização garante que tudo fez para realizar o festival este ano. "No entanto, as restrições à circulação internacional estão a obrigar grande parte dos artistas a adiar as suas tours para 2022, o que inviabiliza manter o Super Bock Super Rock este ano", escreve a Música no Coração.

As datas para o Super Bock Super Rock 2022 são: 14, 15 e 16 de julho.

Os bilhetes de 2020 e 2021 são válidos para 2022. Quem pretender pedir o reembolso, pode encontrar informação aqui.

"Aguardámos até ao limite do possível, pela sustentabilidade do festival e por sabermos o quanto esta decisão impacta as vidas dos artistas e profissionais envolvidos, os nossos patrocinadores e parceiros, a economia local e todo o nosso público, que tanto anseia por ter de volta tudo aquilo que a pandemia da covid-19 nos tem impedido de viver. A todos o nosso enorme e sincero obrigado!", pode ainda ler-se no comunicado da Música no Coração.