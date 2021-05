Selma Uamusse, a mais recente convidada do podcast Posto Emissor, recordou a sua experiência nos Wraygunn, banda liderada por Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), defendendo que encontrou "um grande respeito" no rock and roll.

"Do metal, dos Moonspell, ao Tigerman, é tudo malta muito educada, muito bem formada", diz a artista, que começou por cantar num coro de gospel, "[lembro-me] de irmos ensaiar à minha igreja e de o Furtado ficar muito constrangido, a tapar as tatuagens a dizerem 'straight to hell'. Para mim, foi uma grande escola ".

Ouça a partir dos 42m 19s.

