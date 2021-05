Morreu Joe Lara, ator que interpretou Tarzan em "Tarzan: The Epic Adventures", série dos anos 90 sobre a clássica personagem criada por Edgar Rice Burroughs.

O ator morreu num acidente de avião juntamente com a sua esposa, Gwen, e mais cinco pessoas.

O avião, um pequeno Cessna C501, despenhou-se no passado sábado no lago Percy Priest, perto de Smyrna, no estado do Tennessee, a caminho da Flórida.

As autoridades percorreram a área em busca de sobreviventes, sem sucesso.

Para além de "Tarzan: The Epic Adventures", Joe Lara interpretou a personagem em "Tarzan In Manhattan", filme de 1989.