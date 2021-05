Morrissey anunciou que tem pronto a sair um novo álbum, de título "Bonfire of Teenagers".

O disco é o primeiro do músico britânico desde que foi dispensado pela editora BMG e será vendido à melhor oferta, ou seja, editado por quem fizer a proposta mais vantajosa.

Apesar de ainda não ter editora para lançar o álbum, Morrissey está confiante nas suas virtudes: "Termino o pior ano da minha vida com o melhor álbum da minha vida", afirma no seu site.

1. I Am Veronica

2. Rebels Without Applause

3. Kerouac Crack

4. Ha Ha Harlem

5. I Live In Oblivion

6. Bonfire Of Teenagers

7. My Funeral

8. Diana Dors

9. I Ex-Love You

10. Sure Enough, The Telephone Rings

11. Saint In A Stained Glass Window

Veja aqui a capa do álbum.