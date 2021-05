Os Kings of Convenience acabam de anunciar mais um concerto para o Coliseu de Lisboa, em maio de 2022.

Com a primeira data (18 de maio) perto de esgotar, a banda norueguesa revelou que tocará no Coliseu de Lisboa também no dia seguinte, 19 de maio.

A 16 de maio, Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe atuam no Coliseu do Porto.

A Portugal os Kings of Convenience trazem o primeiro em 12 anos, intitulado "Peace or Love", que tem edição agendada para o próximo dia 18 de junho.

Este disco já foi apresentado por dois singles: 'Rocky Trail' e, mais recentemente, 'Fever'.