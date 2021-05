Após a saída de David Ellefson dos Megadeth, correram rumores de que o seu lugar seria ocupado por Jason Newsted, antigo baixista dos Metallica.

De acordo com a sua mulher, Nicole, tais rumores não são de todo verdadeiros. "O Jason não se vai juntar aos Megadeth, Tudo de bom para eles. Ouçam metal", escreveu, no Instagram.

Nicole salientou ainda que Jason Newsted não utiliza quaisquer redes sociais, pelo que todas as contas que contenham o seu nome são falsas.

Em comum com os Megadeth Newsted tem apenas o facto de, tal como Dave Mustaine, líder da banda, ter tocado nos Metallica. E os dois até já pisaram o mesmo palco: em 2013, para interpretar 'Phantom Lord', tema presente no clássico "Kill 'Em All".