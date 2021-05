Paulo Mestre - C. M. Sines - SIDI

No mesmo dia em que foi anunciado o cancelamento da edição deste ano do Super Bock Super Rock, também a Câmara Municipal de Sines comunica que, este ano, o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo não se irá realizar.

"Considera o município que a situação epidemiológica ainda não está suficientemente estabilizada para se poder retomar o evento em segurança", pode ler-se em comunicado.



"Quem conhece o FMM sabe que este é um festival frequentado maioritariamente por jovens, que o vivem com espírito de liberdade, alegria e afetividade, junto aos palcos, mas também nas ruas da cidade de Sines e da aldeia de Porto Covo", escreve o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas.

"Concluímos que seria prudente esperar por 2022 para o regresso do FMM em moldes mais próximos dos que conhecemos, um festival que possa voltar a oferecer a experiência de encontro de culturas e pessoas para o qual foi criado e sem o nível de constrangimentos que teriam necessariamente de ser introduzidos este ano."

Não há ainda indicação das datas em que o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo se poderá realizar em 2022.