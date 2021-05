Corey Taylor deixou duras críticas à organização do Rock and Roll Hall of Fame, após esta ter rejeitado este ano a entrada dos Iron Maiden.

Em entrevista à rádio Lazer 103.3, o vocalista dos Slipknot foi mais longe, dizendo que recusaria uma eventual entrada no Hall of Fame.

"O Rock and Roll Hall of Fame é um monte de lixo. Não homenageiam nada além de música pop", afirmou.

"Só deixam entrar bandas rock a sério quando cedem a pressões. Desrespeitaram tantas bandas no passado, colocando outras à frente das que realmente o merecem".

"O vosso 'corredor da fama' é uma vergonha. Estou-me nas tintas se faço parte dele ou não. Não entendem o espírito do rock n' roll", continuou. "Provavelmente nunca serei nomeado, mas quero lá saber".