Bárbara Tinoco, que este ano lançou um EP de seis temas, confessou em entrevista que o seu pai reagiu mal a um post no qual revelou que gostaria de fazer uma tatuagem.

"Continuo a ter o quarto super desarrumado, a chegar sempre atrasada, a vestir a roupa ao contrário e a não ter coragem de fazer uma tatuagem", escreveu a cantora no Instagram no passado mês de novembro, quando fez 22 anos.

Agora, em entrevista à revista "Luz" do semanário "Nascer do Sol", Bárbara Tinoco confirma que gostaria de fazer uma tatuagem, mas acrescenta que, quando fez esse post, recebeu uma mensagem dissuasora do pai, dizendo: "Bárbara, a tua mãe informou-me que puseste um post no Instagram a dizer que vais fazer uma tatuagem e digo-te já que estás proibida."



"Pensei: 'tenho 22 anos e o meu pai ainda me ameaça via WhatsApp a dizer que não posso fazer uma tatuagem'", partilhou, dizendo ainda que, se vier a fazê-la, escolherá "um sítio [para o qual] não olhe muito, para o caso de me arrepender."