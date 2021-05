Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas após um tiroteio durante um concerto rap, na Flórida, este domingo.

O incidente ocorreu no El Mula Banquet Hall, no condado de Miami-Dade. A sala albergava uma festa em honra do Memorial Day, feriado nacional nos Estados Unidos, e que contava com espetáculos de rappers locais.

De acordo com as autoridades, três indivíduos saíram de uma carrinha e abriram fogo contra a multidão que se encontrava no exterior da sala. A polícia acredita que tinham um alvo concreto.

Não foram feitas para já quaisquer detenções, e não há registo de que os suspeitos tenham sido identificados.