A Loudwire elaborou uma lista com os que considera serem os melhores álbuns rock/metal de 2021, até agora.

Da lista fazem parte discos de bandas já consagradas, como os Foo Fighters, Gojira, Lamb of God, Mogwai e Cannibal Corpse, mas também nomes mais desconhecidos, como Ayron Jones ou os Frozen Soul.

A lista, ordenada por ordem alfabética, pode ser consultada aqui:

Ad Nauseam, 'Imperative Imperceptible Impulse'

Architects, 'For Those That Wish to Exist'

As Everything Unfolds, 'Within Each Lies the Other'

Asphyx, 'Necroceros'

Ayron Jones, 'Child of the State'

Bodom After Midnight, 'Paint the Sky With Blood'

Brand of Sacrifice, 'Lifeblood'

Cannibal Corpse, 'Violence Unimagined'

Chevelle, 'Niratias'

Citizen, 'Life in Your Glass World'

Dirty Honey, 'Dirty Honey'

Emma Ruth Rundle & Thou, 'The Helm of Sorrow'

Erra, 'Erra'

Evanescence, 'The Bitter Truth'

Evile, 'Hell Unleashed'

Foo Fighters, 'Medicine at Midnight'

Frozen Soul, 'Crypt of Ice'

Gojira, 'Fortitude'

Greta Van Fleet, 'The Battle at Garden’s Gate'

Holding Absence, 'The Greatest Mistake of My Life'

Kaleo, 'Surface Sounds'

Liquid Tension Experiment, 'LTE3'

Love & Death, 'Perfectly Preserved'

Mare Cognitum, 'Solar Paroxysm'

Mason Hill, 'Against the Wall'

Melvins, 'Working with God'

Mogwai, 'As The Love Continues'

The Pretty Reckless, 'Death by Rock and Roll'

Rob Zombie, 'The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy'

Royal Blood, 'Typhoons'

Sanguisugabogg, 'Tortured Whole'

Serj Tankian, 'Elasticity'

Smith/Kotzen, 'Smith/Kotzen'

Teenage Wrist, 'Earth Is A Black Hole'

Tetrarch, 'Unstable'

Todd La Torre, 'Rejoice in the Suffering'

While She Sleeps, 'Sleeps Society'

Zao, 'The Crimson Corridor'