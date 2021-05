A final da Liga dos Campeões do futebol europeu, que este sábado teve lugar no Porto, trouxe os protagonistas da cena britpop dos anos 90 a Portugal. Em campo, o Chelsea saiu a ganhar, vencendo por 1-0 o Manchester City.

Adeptos famosos dos dois clubes foram avistados na Invicta, este sábado. Damon Albarn, vocalista dos Blur e apoiante do Chelsea, foi avistado na Rua das Flores, a beber uma pint:

Mais tarde, festejaria no Estádio do Dragão:

Por sua vez, Liam Gallagher - a voz dos Oasis e adepto do Manchester City - deixou-se fotografar em pleno Estádio do Dragão, antes da partida:

Noel Gallagher, compositor dos Oasis e também adepto do Man City, esteve no Porto ao serviço do canal CBS Sports:

No final da partida, Noel não saiu sorridente: