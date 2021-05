Morreu o ator norte-americano Gavin MacLeod, mais conhecido como Capitão Stubing, o homem ao leme do famoso "Barco do Amor". Tinha 90 anos.

A sua morte foi confirmada à "Variety" pelo sobrinho, Mark See. Não foram adiantadas as causas da mesma, mas sabe-se que a saúde de MacLeod não vinha sendo a melhor.

Antes de chegar a "O Barco do Amor", o ator marcou presença em dezenas de séries de televisão e longas-metragens, antes de se tornar popular com o seu papel em "As Solteironas", série de 1970.

"O Barco do Amor", que foi transmitida em Portugal nos anos 80, foi uma das mais populares séries da televisão norte-americana, emitindo de 1977 a 1986.

"Os críticos odiavam-na. Achavam-na desmiolada, mas nós tornámo-nos embaixadores de boa-fé", disse ao "Los Angeles Times" em 2013.