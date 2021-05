Morreu B. J. Thomas, a voz de 'Raindrops Keep Fallin' on My Head', um dos maiores clássicos de Burt Bacharach.

O cantor, de 78 anos, encontrava-se a lutar contra um cancro nos pulmões.

Ao longo da sua carreira, B. J. Thomas venceu cinco Prémios Grammy e foi nomeado para o "corredor da fama" dos Grammy. Vendeu mais de 70 milhões de discos, por todo o mundo, alcançando por oito vezes o primeiro lugar das tabelas de vendas.

'Raindrops Keep Fallin' on My Head', possivelmente a sua canção mais conhecida, venceu também um dos mais cobiçados prémios da música: o Óscar para Melhor Canção Original, fruto da sua presença na banda-sonora de "Dois Homens e Um Destino" (1969).