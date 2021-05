Dois dos maiores vultos da música do século XX deixaram-nos em 2016. No entanto, continuámos a descobrir novas gravações tanto de Prince como de David Bowie através de edições de arquivo que quase contrariam aquela sensação da despedida que chega quando sabemos que uma obra chegou ao seu ponto final. A colheita Bowie de 2021 começa por nos apresentar uma edição que completa o programa de celebração dos 50 anos de “The Man Who Sold the World”, o seu terceiro álbum de estúdio.