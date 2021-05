A "Far Out Magazine" elaborou uma lista com aquelas que considera serem as melhores canções dos Radiohead.

Há, no entanto, um pequeno detalhe: a revista selecionou apenas uma canção de cada um dos nove álbuns já editados pelos Radiohead.

Das escolhas fazem parte a inescapável 'Creep', bem como clássicos como 'No Surprises' ou 'Idioteque'. Confira aqui a lista:

'Creep', "Pablo Honey", 1993



'Street Spirit (Fade Out)', "The Bends", 1995



'No Surprises', "OK Computer", 1997



'Idioteque', "Kid A", 2000



'Knives Out', "Amnesiac", 2001



'There There', "Hail to the Thief", 2003



'Weird Fishes/Arpeggi', "In Rainbows", 2007



'Lotus Flower', "The King of Limbs", 2011



'Burn the Witch', "A Moon Shaped Pool", 2016