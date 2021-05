Há 20 anos que Dan Auerbach (voz e guitarra) e Pat Carney (bateria) são os Black Keys. Mas os dois músicos de Akron, no Ohio, conhecem-se desde a infância, considerando-se mais "irmãos " ("estatuto" que inspirou o título do seu álbum de maior sucesso, "Brothers", em 2010) do que simples amigos ou companheiros de banda. Há poucas semanas, lançaram "Delta Kream", uma homenagem a alguns dos seus músicos blues favoritos, como R.L. Burnside ou Junior Kimbrough, composto por versões daqueles artistas, gravadas de forma descontraída após a digressão de "Let's Rock" (2019) - e antes da pandemia, que Pat Carney aproveitou para se dedicar à família (tem um filho de 2 anos com a cantora Michelle Branch) e aprender a jogar golfe. Ao telefone de Nashville, onde vive, o baterista falou-nos dos altos e baixos do seu percurso com os Black Keys e do que mais o atrai nos blues - e na bateria.

Como está a situação da pandemia onde vive?

Onde eu vivo, em Nashville, ainda há restrições no que toca às lotações das salas, mas os números [de infeções] já desceram muito e a vacinação está a avançar bem. O que se diz, entre músicos, é que já devemos poder dar concertos normais lá para agosto.

E já levou a sua vacina?

Já levei! Como muitas pessoas estão céticas e não a querem tomar, sobraram vacinas e deram-nas antes que se estragassem. Começaram a dá-las às pessoas mais novas.