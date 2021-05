Nem sempre um azar com a roupa causa o espalhafato do famoso incidente de Janet Jackson e Justin Timberlake no intervalo do Super Bowl.

Em agosto de 2015, Lenny Kravitz atuava em Estocolmo, na Suécia. Logo à segunda canção do concerto, 'American Woman', as suas calças de couro rasgam-se a meio, deixando ver mais do que o artista desejaria.

Em 2020, o norte-americano garantiu, em entrevista à "Men's Health", não ter ficado a pensar no sucedido. "Nem penso nisso. O John Lennon aparece nu na capa do disco 'Two Virgins'. Se ele pôde fazer isso, então está tudo bem."

Recorde aqui o percalço de Lenny Kravitz em palco: