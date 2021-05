Nick Cave anunciou mais concertos na Europa, parte da digressão que irá fazer com os Bad Seeds em 2022.

Após anunciar datas em países como a Grécia, Alemanha, Suécia e Noruega, Cave juntou-lhes concertos em França ou Espanha, incluindo uma data no festival Primavera Sound de Barcelona.

O congénere português deverá anunciar novidades para 2022 já na próxima semana. Recorde-se que Nick Cave já atuou, com os Bad Seeds, por duas vezes no festival do Porto.

Estes concertos fazem parte da digressão, entretanto adiada devido à pandemia da Covid-19, em torno de "Ghosteen", álbum de 2019. Já este ano, Nick Cave editou "Carnage" em parceria com Warren Ellis.