Morreu Søren Holm, vocalista da banda indie dinamarquesa LISS. Tinha 25 anos.

A morte do músico, ocorrida na passada terça-feira, foi noticiada pela restante banda. As causas do óbito não foram para já divulgadas.

"Søren era o ser humano mais querido e engraçado, preocupava-se com todos ao seu redor. Estamos devastados", pode ler-se no comunicado dos LISS.

A banda iniciou a sua atividade em 2014, lançando o seu disco de estreia, "Try/Always", no ano seguinte. Em 2016, após assinarem pela XL, lançaram o EP "First".

Em 2019, fizeram as primeiras partes dos Vampire Weekend em alguns concertos da sua digressão europeia. O seu último trabalho, o EP "Third", foi editado em julho do ano passado.