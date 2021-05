Mike Patton explicou o porquê de ter urinado no teleponto de Axl Rose, durante a digressão conjunta dos Faith No More com os Metallica e os Guns N' Roses.

À conversa com Scott Ian (Anthrax) e Andreas Kisser (Sepultura), Patton afirmou que os Faith No More não foram bem tratados pelos Guns N' Roses.

"Era desesperante andar em digressão com aquela gente, lamento dizê-lo", contou.

"Tratavam-nos como lixo. Pagavam muito bem, mas passávamos todos os dias à procura de algo para fazer. Pelo que um dia meti-a de fora e urinei-lhe no teleponto".

Recorde-se que os Faith No More fizeram a primeira parte do acidentado primeiro concerto dos Guns N’ Roses em Portugal, a 2 de julho de 1992.

Veja o vídeo: