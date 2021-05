Lady Gaga anunciou o lançamento de uma edição especial de "Born This Way", que cumpre este ano o seu 10º aniversário.

Esta edição irá contar com as colaborações de seis artistas ligados à comunidade LGBTQ+, que irão dar novas roupagens às canções originais.

Uma delas, a rapper Big Freedia, já divulgou o trabalho que fez em 'Judas'. "Era a minha canção preferida, quando o disco saiu", afirmou.

Ainda não se conhecem as identidades dos restantes colaboradores, mas sabe-se quais os temas que serão remisturados: ‘Highway Unicorn’, ‘You & I’, ‘Marry the Night’, ‘Born This Way’ e ‘The Edge of Glory’.

Esta reedição especial de "Born This Way" será lançada em setembro.